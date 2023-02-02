Tunceli-Erzincan kara yolu zincirli tırların geçişine açıldı

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TUNCELİ (AA) - Yoğun kar ve tipinin etkili olduğu Tunceli-Erzincan kara yolunun, zincir kullanan tır sürücülerinin geçişine açıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar ve tipi nedeniyle bir süre önce Tunceli-Erzincan kara yolunun tır geçişine kapatıldığı anımsatıldı.

Ekiplerin bölgede karla mücadele çalışmasına aralıksız devam ettiği belirtilen açıklamada, "Erzincan il sınırındaki Mutu Köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yol, kontrollü olarak zincirli tırların geçişine açılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, zincirsiz tırların kara yolunda geçişine müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

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