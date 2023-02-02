Tunceli'de besiciler karlı patikaları "hedik" ile aşıyor

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TUNCELİ (AA) - SİDAR CAN EREN - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yöre halkı, kar nedeniyle kapanan patika yolları "hedik" (kar ayakkabısı) yardımıyla aşıyor.

Sarp dağların arasında kurulu Ovacık'ta aralıklarla etkili olan kar günlük yaşamı ve ulaşımı zorlaştırıyor.

Kar kalınlığının yer yer 40 santimetreye ulaştığı ilçede, köylerde hayvancılıkla uğraşan besicilerin de mesaisi arttı.

Günün büyük bölümünde hayvanlarıyla ilgilenen yöre halkı, iş makinelerinin giremediği bazı karlı yolları ise karda batmayan özelliği ve ilginç tasarımıyla dikkati çeken hedik (kar ayakkabısı) ile aşıyor.

Yörede hediği yaygın kullanan besiciler, bu sayede samanlık ve ahırlarına daha kolay ulaşabiliyor.

Konaklar köyünde yaşayan Ali Haydar Eren, AA muhabirine, Ovacık'ta kış mevsiminin çetin geçtiğini ve 6 aylık bir sürece yayıldığını söyledi.

- "İş makineleri yolları açmakta zorlanıyor"

İlçeye her yıl 2-3 metre kar yağdığını hatırlatan Eren, "Bu sene kar yağışı biraz gecikti ama sonunda yağdı. Şu an çok mutluyuz. Kar burada yağdığı zaman ulaşım sıkıntılı oluyor. İş makineleri yolları açmakta zorlanıyor. Patika yollarımızın bağlantısı tamamen kesiliyor." dedi.

Eren, hedik kullanarak karlı patikaları aştıklarını ifade ederek, "Bununla, ulaşılamayan yerlere karı çiğneyerek kolay şekilde ulaşıyoruz. Patika yollarımızı hep bununla açıyoruz. Çok avantajlı ve kullanışlı bir alet, kışın sürekli bunu kullanıyoruz. Hediği gürgen ve huş ağacından yapıyoruz." diye konuştu.

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