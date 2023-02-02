Tunceli'de atıl araziler hibe desteğiyle kayısı bahçelerine dönüştürülecek

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TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde atıl araziler en fazla yüzde 70 hibe desteğiyle tarımsal açıdan değerlendirilmesi için kayısı bahçelerine dönüştürülecek.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte kayısı yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla "Ovacık İlçesinde Kayısı Yetiştiriciliğini Geliştiriyoruz" projesinin hayata geçirileceği bildirildi.

Bu çerçevede çeşitli projelerin hayata geçirildiği aktarılan açıklamada, "Atıl arazi durumunda olan tarımsal açıdan değerlendirilebilecek alanlarda üretimi artırarak ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla Ovacık'ta en fazla yüzde 70 hibe destekli, en az 5 dekar alanda kapama kayısı bahçesi kurulumu yapılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, projeye katılmak isteyenlerin 4 Şubat'a kadar İl ya da Ovacık İlçe Tarım ve Orman müdürlüklerine başvurulması gerektiği kaydedildi.

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