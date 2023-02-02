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Tunceli'de su kuşları için Uzunçayır Baraj Gölü kıyısına yem bırakıldı

AA

Tunceli'de "2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü" dolayısıyla su kuşları için doğaya yem bırakıldı.

Tunceli'de su kuşları için Uzunçayır Baraj Gölü kıyısına yem bırakıldı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de "2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü" dolayısıyla su kuşları için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi görevlilerince Mameki Köprüsü mevkisinde etkinlik düzenlendi.

Programa katılan DKMP görevlileri "Şimdi Sulak Alanları İyileştirme Zamanı" yazılı pankart açtı.

Bir süre Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki kuşları izleyen görevliler, daha sonra ördek, martı, karabatak ve balıkçıl gibi canlılar için baraj kıyısına 300 kilogram yem bıraktı.

Etkinliğe, DKMP Tunceli Şubesi Müdürü Ali Haydar Gürsönmez de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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