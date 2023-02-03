Tunceli'de doğaseverler avcılığa tepki gösterdi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de bir grup doğasever, yürüyüş ve basın açıklamasıyla avcılık faaliyetlerine tepki gösterdi.

Atatürk Mahallesi'nde toplanan doğaseverler adına konuşan Nurşat Yeşil, avın bir turizm olmadığını söyledi.

Kentte av adı altında yaban hayatına zarar verildiğini ifade eden Yeşil, "Dersim bölgesi gerek endemik bitki türleri konusunda, gerek biyolojik çeşitlilik konusunda nesli tükenmekte olan birçok canlı türünü barındıran ender coğrafyalardandır. Bern Sözleşmesi'ne göre ildeki çengel boynuzlu dağ keçisi, ur kekliği, yaban keçisi, ayı, keklik, yaban domuzu, vaşak ve alabalık gibi birçok tür korunma altına alınması konusunda listeye alınmıştır." dedi.

Yeşil, bütün canlıların yaşam hakkının savunulması gerektiğini ve avcılığa karşı olduklarını belirtti.

Gruptakiler, daha sonra 15 Temmuz Bulvarı'nda bir süre yürüyüş yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.