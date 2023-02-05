Çemişgezek'te baca yangını büyümeden söndürüldü

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TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Kale Mahallesi Tağar Sokak'taki 3 katlı evin baca kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.



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