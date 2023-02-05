Tunceli-Erzincan kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı

TUNCELİ (AA) - Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatılan Tunceli-Erzincan kara yolu kontrollü olarak açıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle kara yolunun bir süre önce ulaşıma kapatıldığı hatırlatıldı.
Ekiplerin kara yolunda çalışmalarına devam ettiği aktarılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle araç trafiğine kapatılan Erzincan sınırındaki Muti Köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yol, kontrollü olarak binek araç, otobüs gibi araçların geçişine açılmıştır." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, kara yolunda tırların geçişine ikinci bir duyuruya kadar müsaade edilmeyeceği bildirildi.