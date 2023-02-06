Tunceli'de kar nedeniyle okullarda yarın eğitime ara verildi

Kaslar bu şekilde daha çok çalışıyor!

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TUNCELİ (AA) - Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden kar yağışının olası riskler oluşturabileceği belirtildi.

Bu çerçevede gerekli tedbirlerin alınmasının amaçlandığı aktarılan açıklamada, "7 Şubat Salı günü ilimiz genelindeki okulların tüm kademelerinde eğitim ve öğretime ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, kamuda çalışan hamile ve engelli personellerin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

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