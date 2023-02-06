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Depremlerin hissedildiği Tunceli'de vatandaşlar geceyi geçici barınma tesislerinde geçiriyor

AA

Depremlerin hissedildiği Tunceli'de vatandaşlar geceyi geçici barınma tesislerinde geçiriyor

TUNCELİ (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin hissedildiği Tunceli'de vatandaşlar, geceyi afet sonrası acil toplanma ve barınma tesislerinde geçiriyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Tunceli'de de hissedildi.

Bu kapsamda Valilik de olası risklerin önüne geçmek amacıyla kent genelinde geçici barınma alanları oluşturdu.

Evlerinden ayrılarak bu alanlarda kalmayı tercih eden bazı vatandaşlara, ekiplerce belirli aralıklarla çeşitli ikramlar yapılıyor.

Ovacık ilçesindeki Gençlik Merkezi'nde kalan İsmail Yüceer, AA muhabirine, meydana gelen depremlerin kendilerini korkuttuğunu söyledi.

Şiddetli sarsıntılara tanıklık ettiğini ifade eden Yüceer, "Deprem sırasında bir an evin tamamen yıkılacağını düşündüm. İnsanlar burada durmaya devam ederse bizler de dururuz. Çünkü evlerde kalmak şu an tehlikeli." dedi.

Artçı depremler nedeniyle evine girmeye korktuğunu belirten Seydali Aktaş da ailesiyle geceyi geçici barınma tesisinde geçireceğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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