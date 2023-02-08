Adıyaman'da enkaz altında kalan kadın 61 saat sonra kurtarıldı

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TUNCELİ (AA) - Depremden etkilenen Adıyaman'da görev yapan Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekibi, enkaz altında kalan kadını 61 saat sonra kurtardı.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye giden Tunceli AFAD ve MUDAK ekipleri, enkaz altındaki insanları kurtarmaya devam ediyor.

Ekipler, kentte Sakarya Caddesi'ndeki Demir Apartmanı'nın enkazında ses işitti.

Bunun üzerine hilti, demir kesme aleti ve balyozlarla enkazda aramayı yoğunlaştıran ekipler, uzun uğraşlar sonucu Ümit Binicier'e ulaştı.

Depremden 61 saat sonra enkazdan kurtarılan Binicier, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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