Tunceli'deki öğrenci yurtları depremzedeler için hazırlandı

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TUNCELİ (AA) - Tunceli'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlar, depremlerden etkilenen vatandaşlar için hazır hale getirildi.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Tunceli'de de depremzedelere yönelik çalışmalar başlatıldı.

Valilik koordinesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtların depremzedelerin hizmetine sunulması kararlaştırıldı.

Bu çerçevede kentteki 3 bin kişi kapasiteli yurtlarda barınma ve yemek hizmeti alanları oluşturuldu.

Yurtlarda misafir olarak kalmak isteyenlerin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne başvuru yapması gerektiği bildirildi.

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