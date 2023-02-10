Çemişgezek Belediye Başkanı Yıldız'dan depremzedelere 100 bin lira bağış

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TUNCELİ (AA) - AK Parti Çemişgezek Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız, "asrın felaketi"nden etkilenen depremzedeler için 100 bin lira bağış yaptığını bildirdi.

Belediye Başkanı Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla harekete geçtiklerini belirtti.

İlçedeki tüm vatandaşları dayanışmaya davet eden Yıldız, "Çemişgezek Kaymakamlığı deprem yardım hesabına 100 bin lira olarak acizane karınca kararınca bir dirhem de olsa merhem olmaya çalıştım. Allah hepimizin her türlü yardımlarını, tüm hayırlarını kabul etsin." ifadelerini kullandı.

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