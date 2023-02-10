Adıyaman’da enkaz altında kalan kişi 107 saat sonra kurtarıldı

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TUNCELİ (AA) - "Asrın Afeti" olarak nitelenen depremlerden etkilenen Adıyaman'da görevli ekipler, enkaz altında kalan Ayhan Polat'ı 107 saat sonra kurtardı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye giden Tunceli AFAD ve Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK), özel harekat polisleri, Türkiye Taş Kömürü (TTK), Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ile UMKE ekipleriyle Adıyaman'da enkaz altındaki insanları kurtarmaya devam ediyor.

Ekipler, İl Müftülüğü mevkisindeki Çınar Apartmanı’nın enkazında, aldıkları ses üzerine çalışma yaptı.

İş makineleri desteğinde enkaz altına giren ekipler Ayhan Polat’a ulaştı.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu enkazdan 107 saat sonra sağ çıkarılan Polat'a ilk müdahale burada yapıldı.

Arama kurtarma ekibinin megafonla "Allah'ımıza şükürler olsun canlı" şeklindeki anonsu üzerine çevredekiler büyük sevinç yaşadı.

Polat ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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