Çemişgezek'te depremzedeler için taksiciden örnek davranış

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir taksici, aracına binen depremzedelere ücretsiz hizmet veriyor.



Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin yaralarının sarılması amacıyla kentte başlatılan yardım kampanyaları devam ediyor.

Çemişgezek'te taksicilik yapan Kenan Şahin ise depremlerin ardından ilçeye tahliye edilen vatandaşlardan yolculuklarında para almıyor.



Şahin, AA muhabirine, zor durumda olan depremzedelerin ücretsiz olduğu halde taksiye para ödemek istediklerini, bunun kendilerini duygulandırdığını belirtti.



Hepsinin çok iyi insanlar olduğunu ifade eden Şahin, "Biz de onlar için böyle bir hayır yapmak istiyoruz. Allah kimsenin başına vermesin. Depremzedeleri sağ olsun belediyemiz, TOKİ konutlarına yerleştirdi. Biz de payımıza düşeni yaparak onları TOKİ'lerden hastane ve çarşı merkezine bırakırken ulaşımda ücret talep etmiyoruz." dedi.

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