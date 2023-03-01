Tunceli'de küçükbaş hayvan üreticilerinin sorun ve talepleri dinlendi

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TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik toplantı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, üreticilerin sorun ve taleplerinin değerlendirilmesi amacıyla ilçede toplantı organize edildi.

Belediye binasındaki konferans salonunda düzenlenen toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, Çayır, Mera ve Yem Bitkileri İl Şube Müdürü Vekili Selman Toprakçı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fatma Deyar, kurum personelleri ve üreticiler katıldı.

Toplantıda üreticiler, hayvancılıkla ilgili yaşadıkları sorun ve talepleri yetkililere bildirdi.

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