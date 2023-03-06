Tunceli'den depremlerden etkilenen Adıyaman'a 3 tır içme suyu gönderildi

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TUNCELİ (AA) - Tunceli Valiliği tarafından, depremlerden etkilenen Adıyaman'a 3 tır içme suyu gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından kentte başlatılan yardım kampanyaları devam ediyor.

Bu kapsamda Valilik koordinesinde Munzur Su AŞ ve Onfa Yapı İnşaat tarafından, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla binlerce pet şişe su hazırlandı.

Ekiplerce Ovacık ilçesinde bulunan su fabrikasında 3 tıra yüklenen sular, depremlerden etkilenen Adıyaman'a doğru yola çıktı.

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