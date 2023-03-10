Tunceli'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği yapıldı

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TUNCELİ (AA) - Tunceli'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Atatürk Mahallesi'ndeki İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu programda, çeşitli gösteriler sergilendi ve yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Kemal Sefa Gökmenoğlu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, AK Parti Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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