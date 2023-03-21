Tunceli'de ormanda bulunan kanadı kırık baykuş "Maya"nın tedavisi sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de ormanda bulunan kanadı kırık alaca baykuş "Maya" özenle bakılıyor.

Kentte bir süre önce ormanlık alanda baykuş bulan vatandaş, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi Müdürlüğüne bilgi verdi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler teslim aldıkları baykuşu şube müdürlüğüne götürerek kırık kanadına tedavi uygulamaya başladı.

Yaklaşık 3 aydır bakımı yapılan ve "Maya" adı verilen alaca baykuş, günün belirli saatlerinde kırmızı veya beyaz etle besleniliyor.

Uçabilmesi için de fizik tedavi uygulanan alaca baykuş, tamamen iyileşince doğal ortamına salınacak.

Veteriner Ali Hıdır Ertan, AA muhabirine, "Yaklaşık 3 aydır bu canlıya bakıyoruz ve kanadı iyileşti. Kuşun kanadı uzun süre sargılı kaldığı için şu sıralar fizik tedavi yaptırıyoruz." dedi.

Ertan, alaca baykuşun etçil bir tür olduğunu belirterek, hayvanı beyaz ve kırmızı etle beslediklerini anlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.