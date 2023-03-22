Koruma altındaki yaban keçileri Tunceli dağlarında beslenirken görüntülendi

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TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, koruma altında olan yaban keçileri, Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki sarp kayalıklarda beslenirken görüntülendi.

Yaklaşık 42 bin hektar alandan oluşan Munzur Vadisi Milli Parkı, yaban hayatı varlığıyla çok sayıda canlıya yaşam alanı sağlıyor.

Dağlık ve ormanlık alanların geniş yer kapladığı milli parkta, avlanması yasak olan yaban keçileri de bulunuyor.

Yılın belirli dönemlerinde sürü oluşturan keçiler, milli parktaki Halbori Gözeleri mevkisinde yiyecek ararken Anadolu Ajansı ekibince görüntülendi.

İlkbaharın gelişiyle yeşeren otlarla karınlarını doyuran keçiler, izlendiklerini fark edince zirvelere tırmanıp gözden kayboldu.

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