Tunceli'de sincaplar ormanlık alanda beslenirken görüntülendi

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TUNCELİ (AA) - Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yaşayan sincapların doğada yiyecek arayışları, fotoğraf karelerine yansıdı.



El eğmemiş doğası ve zengin bitki örtüsü çeşitliliğiyle öne çıkan Munzur Vadisi Milli Parkı, bozayı, yaban keçisi, kurt, domuz, sansar, su samuru, tilki ve baykuş gibi canlı türlerine ev sahipliği yapıyor.

Havaların ısınmasıyla da milli parktaki ağaçlarda sıkça kahverengi ve siyah renkli sincaplar görülmeye başlandı.

Günün belirli zamanlarında yuvalarından ayrılan sincapların meşe, söğüt, ceviz, huş, kavak, fındık ve çeşitli yabani meyve ağaçlarında yiyecek araması Anadolu Ajansı ekibince görüntülendi.

Buldukları besinlerle karınlarını doyuran sincaplar, toprağa gömdükleri veya sakladıkları tohumlarla da ormanların yaygınlaşmasına yardımcı oluyor.





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