Eriyen kar suları Tunceli'deki Çırtan Şelalesi'ne can kattı

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TUNCELİ (AA) - Tunceli'de ilkbaharda eriyen kar suları, Pülümür Vadisi'ndeki Çırtan Şelalesi'nin yeniden güçlü akmasını sağladı.

Yaban hayatı ve bitki örtüsü çeşitliliğiyle öne çıkan vadide karların erimesiyle doğa yeşillenmeye başladı.

Yaz ve sonbaharda suyu azalan, kışın da kısmen donan Meşeyolu köyü mevkisindeki Çırtan Şelalesi'nin de eriyen kar sularıyla daha güçlü akmaya başladığı görüldü.

Yaklaşık 50 metre yükseklikten akan şelale ile çevresi, günübirlik turlarla doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenlerin uğrak yeri oluyor.

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