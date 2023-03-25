Tunceli'de kar yağışı ve tipi ulaşımı aksattı

Meteoroloji'den 8 kent için sarı, 4 ile turuncu alarm! 5 bölgede sağanak!

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TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde etkili kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

Pülümür ilçesindeki 1800 rakımlı Cankurtaran bölgesi de kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

Kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreye ulaştığı bölgede sürücüler, Tunceli-Erzincan kara yolunda ilerlemekte zorlandı.

Karayolları 86. Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için yolda kar küreme çalışması yaptı.

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