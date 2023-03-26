Tunceli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

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TUNCELİ (AA) - Tunceli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Hilal Çiçek yönetimindeki 23 FF 687 plakalı otomobil, Tunceli-Elazığ kara yolu Orman İşletme Müdürlüğü Lojmanları yakınında Gürkan Çelik idaresindeki 23 AR 382 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Murat Özel, Deniz Oduncu, Melahat Sarıbıyık yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

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