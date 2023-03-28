Tunceli'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
İskender O'nun kullandığı 06 TLG 010 plakalı otomobil, Tunceli-Erzincan kara yolu Kırmızıköprü köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Şevder Y. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli olduğu öğrenildi.