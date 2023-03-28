Tunceli'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Asgari ücrete ek zam var mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İskender O'nun kullandığı 06 TLG 010 plakalı otomobil, Tunceli-Erzincan kara yolu Kırmızıköprü köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Şevder Y. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.