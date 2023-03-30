Kar ve tipi nedeniyle kapatılan Tunceli-Erzincan kara yolu ulaşıma açıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TUNCELİ (AA) - Yoğun kar ve tipi nedeniyle kapatılan Tunceli-Erzincan kara yolu, yeniden trafiğe açıldı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde kar etkili olduğu belirtildi. Bu nedenle bazı yollarda ulaşımın aksadığı hatırlatılan açıklamada, "Yoğun tipinin uzun mesafe görüşü kapatması nedeniyle trafiğe kapatılan Erzincan il sınırındaki Muti Köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yol, araç geçişlerine açılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Karayolları 86. Şube Şefliğine bağlı ekiplerin yolda kar küreme çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.