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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli'de kadınlar aile destek merkezleri sayesinde meslek öğreniyor

AA

Tunceli'de kadınlar aile destek merkezleri sayesinde meslek öğreniyor

TUNCELİ (AA) - SİDAR CAN EREN - Tunceli'de, aile destek merkezi bünyesinde açılan kurslara katılan kadınlar, çeşitli alanlarda el becerilerini geliştirerek meslek sahibi oluyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca il merkezi başta olmak üzere 7 ilçede hizmet veren merkezlerde aşçı çırağı, aşçı yardımcılığı, yaşlı ve hasta bakımı, manikür, pedikür, kuaförlük, cilt bakımı, deri tasarımı, el sanatları ve cicim (nakışlı ince kilim) dokuma üzerine kurslar açıldı.

Mesleki eğitim ve istihdam imkanları sunulan merkezdeki kursa katılan 279 kadının sosyal ve ekonomik hayata katılmaları sağlanıyor.

Haftanın belirli günlerinde usta öğreticilerden ders alan kadınlar, atölyelerde yaptıkları çalışmalarla el becerileri kazanıp meslek öğrenme yolunda ilerliyor.

- "Kursiyerler istihdama yönlendirilmektedir"

Tunceli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Eylem Mut Güler, AA muhabirine, kentteki aile destek merkezlerinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından finanse edildiğini söyledi.

Destek merkezleri sayesinde kadınların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlandığını vurgulayan Güler, şöyle konuştu:

"İlimiz genelindeki aile destek merkezleri sayısı 2023 yılında dokuza çıkarılmıştır. Faaliyetine devam eden aile destek merkezlerimizde şu an kurslarımıza katılan 279 vatandaşımız bulunuyor. Kursları tamamlayan kursiyerlerimiz Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almaktadır. Kursiyerler bu sertifikalarla da istihdama yönlendirilmektedir."

- "Eğitimlere çok istekli geliyor ve sosyalleşiyorlar"

Usta öğretici Aysel Eroğlu da destek merkezine gelen kursiyerlere 450 saatlik ulusal düzeyde aşçı çırağı ve yardımcılığı kursu verdiklerini belirtti.

Kadınların kurslar sayesinde kendilerini geliştirdiğini dile getiren Eroğlu, "Türk mutfağının yanı sıra uluslararası mutfaklarda yiyecek üretimi ve servisi alanıyla ilgili bilgileri kursiyerlerimize aktarıyoruz. Kursiyerler eğitimlere çok istekli geliyor ve sosyalleşiyorlar." ifadelerini kullandı.

Deri tasarımı kursu usta öğreticisi Mukadder Çelik Bulut da yaptıkları çalışmaların kaybolmaya yüz tutmuş el sanatları arasında olduğunu aktardı.

El işçiliğiyle çizimler ve tasarımlar yaptıklarını anlatan Bulut, "Yaz döneminde sergi ve fuar gibi etkinlikler olduğunda veya stant kurduğumuzda ürünlerimizi satmayı hedefliyoruz. Deri pahalı bir malzeme ve tasarımı da çok fazla emek istiyor. Gençlerin severek yapabileceği bir iş, herkesi kursa beklerim. Bu mesleğe hobi olarak başlanılsa da sonradan bırakılamıyor." diye konuştu.

Kuaförlük alanında kendini geliştirmek için destek merkezine müracaat ettiğini dile getiren kursiyer Fatma Uğurel de "Kendimi geliştirmek ve ileriye dönük iş yeri açmak adına kurstan faydalanıyorum, çok memnunum." dedi.

Haftanın 5 günü el sanatları kursuna katılan Şebnem Özal da atölyede keyifli vakit geçirdiğini ve çeşitli alanlarda bilgi sahibi olduğunu anlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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