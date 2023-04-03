Kış uykusundan uyanan tarla kertenkeleleri Munzur Vadisi'nde görüntülendi

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TUNCELİ (AA) - Tunceli'de baharın gelişiyle kış uykusundan uyanan tarla kertenkeleleri, Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki taşlık alanlarda yiyecek ararken fotoğraf karelerine yansıdı.

Yaklaşık 42 bin hektar alandan oluşan Munzur Vadisi Milli Parkı, el değmemiş doğası ve zengin bitki örtüsüyle dikkati çekiyor.

Birçok memeli, kuş ve sürüngen gibi canlı türlere ev sahipliği yapan milli parkta, havaların ısınmasıyla tarla kertenkeleleri de kış uykusundan uyandı.

Milli parkta sıkça görülen "ophisops elegans" kertenkeleleri, genellikle böcekleri avlayarak besleniyor.

Ekosisteme de büyük katkısı olan kertenkeleler, Anadolu Ajansı ekibince görüntülendi.

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