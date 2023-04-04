Tunceli'de "baharın müjdecisi" çiğdem ve nergisler çiçek açtı

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TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde ilkbaharın gelişiyle açan çiğdem ve nergisler doğaya güzellik kattı.

Munzur ve Mercan dağları arasında kurulu 1500 rakımlı ilçede, karların erimesiyle tabiat canlanmaya başladı.

İlçeye bağlı Çakmaklı, Güneykonak, Ziyaret, Konaklar ve Paşadüzü köyündeki tarım arazilerinde de çiğdem ve nergisler açtı.

Karla kaplı dağların zirveleriyle bütünleşen sarı, mor ve beyaz renkli çiçekler görüntülendi.

Yörede yaşayanlar çiçekler arasında gezinti yaparak fotoğraf çekti.

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