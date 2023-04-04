TDP Genel Başkanı Sarıgül, Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nu ziyaret etti:

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TUNCELİ (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nu ziyaret etti.

Partisinin genel başkan yardımcısı Zeynel Abidin Aktay ve Ordu il başkanı İlhan Kaya ile kente gelen Sarıgül, Maçoğlu ile makamında görüştü.

Kentte yürütülen belediye hizmetlerine ilişkin bilgi alan Sarıgül, Maçoğlu'na çalışmalarında başarılar diledi.

Maçoğlu da Sarıgül'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sarıgül, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, gelecek günlerde TDP'yi ziyaret edeceğini belirtti.



Sarıgül, "İnanıyorum ki demokratik parlamenter sisteme geçme konusunda en doğru aday Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Biz, Türkiye Değişim Partisi olarak, inançlar ve Atatürk üzerinden siyaset yapılmasını kesinlikle doğru bulmayız. Kaldı ki Kemal Kılıçdaroğlu, hangi kültür ve mezhepten olursa olsun inançlara en fazla saygı duyan isimlerden bir tanesidir." diye konuştu.

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