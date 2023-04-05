Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Tunceli’de güvenlik güçleriyle iftar yaptı

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TUNCELİ (AA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Tunceli’de güvenlik güçleriyle iftar yaptı.

Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Çetin, Vali Mehmet Ali Özkan’ı ziyaret etti.

Valilik Şeref Defterini imzalayan Çetin, Vali Özkan ile kentteki çalışmalara ilişkin görüşme yaptı.

Çetin, ardından beraberindekilerle Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Jandarma Bölge Komutanlığına geçti.

Burada terörle mücadele konusunda komutanlardan bilgi alan Çetin, jandarma özel hareket birlikleriyle iftar yaptı.

İftar programına, Vali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan ve İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz katıldı.



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