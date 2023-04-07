Tunceli'de dağlardan toplanan çiriş otu tezgahlardaki yerini aldı

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TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, ilkbaharın gelişiyle dağlık alanlarda toplanan çiriş otu tezgahlarda satılmaya başlandı.

Kentte baharın gelmesiyle yüksek kesimlerde doğal yetişen bitkiler, yöre sakinleri tarafından toplanarak çeşitli alanlarda değerlendiriliyor.

Çemişgezek ilçesindeki Kırklar Dağı'nın eteğinde yetişen çiriş otu da bahar aylarında bazı vatandaşlara ek gelir kaynağı oluyor.

Meşakkatli çalışmayla çiriş otunu araziden toplayan vatandaşlar, bitkinin kilogramını 20 liradan satışa sunuyor.

Bölgede doğal antibiyotik olarak değerlendirilen çiriş otu, genellikle çorba, yumurta, pilav ve börek yapımında kullanılıyor.

Yöre sakini Dursun Özgül, AA muhabirine, çiriş otunun karların eridiği dağlık alanlarda yetiştiğini söyledi.

Çiriş otunu toplamanın zahmetli olduğunu belirten Özgül, "Sabah erken saatlerde uyanarak araçlarla yüksek rakımlara gidiyoruz. Burada çiriş otlarını bıçakla kesip torbalara koyuyoruz ve ilçe merkezine getiriyoruz. Çiriş otunun kilosunu 20 liradan satıyoruz ve vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Satın alanlar kaynatıp suyunu içiyor ya da yemeklerde kullanıyor." dedi.

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