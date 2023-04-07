Tunceli'de karların erimesiyle tabiat canlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, karların erimesiyle doğa yeşillenmeye başladı.

Munzur Dağları arasındaki 1500 rakımlı ilçede karlar eridi.

Havaların iyice ısınmasıyla ilçedeki tarlalarda düğün, sümbül, nergis, iris, kardelen ve çiğdem çiçekleri açtı.

Bölgede eriyen kar sularının etkisiyle birçok noktada oluşan sulak alanlar da bazı canlı türlerine ev sahipliği yapıyor.

İlçeye bağlı Çakmaklı köyü yakınında sıkça görülen su kaplumbağası, angut, leylek, beyaz balıkçıl, turna, mavi baştankara ve yabani ördekler, su birikintilerinde yiyecek ararken görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.