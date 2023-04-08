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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Okullarda gönüllü verdiği eğitimlerle çocuklara okuma sevgisi aşılıyor

AA

Okullarda gönüllü verdiği eğitimlerle çocuklara okuma sevgisi aşılıyor

TUNCELİ (AA) - SİDAR CAN EREN - İstanbul'da yaşayan eğitmen ve yazar Gürkan Kap, yaklaşık 5 ay önce başlattığı Yazarlık Atölyesi projesiyle dolaştığı illerdeki çocuklara kitap okuma alışkanlığı aşılıyor.

İlkokuldayken izlediği tiyatrodan etkilenerek yazarlığa adım atan Kap, 2018 yılından beri çocuklar için masal ve hikaye kitapları yazıyor.

Kap, işi dışındaki zamanlarını ise Anadolu'nun çeşitli illerindeki okullarda eğitim gören öğrencilere gönüllü yazarlık eğitimi vermekle değerlendiriyor.

Yaklaşık 5 ay önce başlattığı projeyle de kırsaldaki okulları gezmeye başlayan Kap, son olarak geldiği Tunceli'de ilkokul öğrencilerine yönelik yazarlık atölyesi düzenledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde kent merkezi ve 7 ilçedeki okulları ziyaret eden Kap, 3 bin 253 öğrenciye "hikaye nasıl yazılır" ve "yaratıcı yazarlık" konusunda bilgi verdi.

Etkinlikler sonunda Kap, köy okullarındaki kütüphanelere 466 kitap bağışladı.

- "Okumayı sevmeyen çocuklar kitap okumaya yöneldi"

Gürkan Kap, AA muhabirine, Yazarlık Atölyesi Projesi kapsamında okulları gezerek çok sayıda çocukla bir araya geldiğini söyledi.

Amacının çocukları okumaya ve yazmaya teşvik etmek olduğunu dile getiren Kap, "Yazarlık atölyelerini yapmaya 2022 yılının Kasım ayında başladım. Atölyeler sayesinde çocukların yazarlığa doğru eğilimleri olduğunu ve okumayı sevmeyen çocukların kitap okumaya yöneldiklerini fark ettim." dedi.

Kap, Balıkesir, Kocaeli ve Elazığ'da gerçekleştirdiği atölyelerden sonra Tunceli'ye geldiğini ve buradaki etkinliklerde çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştığını dile getirdi.

Çocuklarda bilinç ve farkındalık oluşturmanın kendisini çok mutlu ettiğini vurgulayan Kap, "Çocuklarla etkin ve sıkılmayacakları bir iletişim kurmaya çalışıyorum. Kullandığım hikayeyle yazarlık sürecinde neler yaptığımı ve nasıl ilham aldığımı çocuklara anlatıyorum. Ağırlıklı olarak interaktif çalışma yapıyorum ve öğrencilerle sohbet oluşturup, onların soru sormalarını ya da sorduğum sorularla sorgulamalarını sağlıyorum." diye konuştu.

Kap, atölyelerin 30-35 dakikadan oluştuğunu ve yazarlık alanında Anadolu'daki çocukları bilgilendirmeye devam edeceğini anlattı.

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