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Doğa tutkunları Çemişgezek'in tarihi ve doğal güzelliklerini gezdi

AA

Doğa tutkunları Çemişgezek'in tarihi ve doğal güzelliklerini gezdi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de ilkbaharın gelişiyle renklenen Çemişgezek ilçesi, doğa ve fotoğraf tutkunlarını ağırlamaya başladı.

Turistik birçok yerin bulunduğu ilçe, havaların ısınmasıyla kent merkezi ve çevre ilçelerden ziyaretçilerin uğrak yeri oldu.

Günübirlik turla ilçeye gelen doğasever ve fotoğrafçılar, Tağar Vadisi, Uzun Hasan Türbesi, Süleymaniye Cami, Hamam-ı Atik, İn Delikleri, Tağar Köprüsü ve Hamidiye Medresesi'nde gezinti yaptı.

Fotoğrafçı Hıdır Yanmaz, AA muhabirine, Tunceli'nin, doğası ve tarihi alanlarıyla ilgi çektiğini söyledi.

Çemişgezek ilçesinin de kültür ve tarihi açıdan önemli bir yer olduğunu ifade eden Yanmaz, "Şu anda tabiat eşsiz güzellik sunuyor ve ilçede dikkatimizi en çok gürül gürül akan Tağar Çayı ile İn Delikleri çekti. Bu güzellikleri bizler de yerinde görerek il dışındaki dostlarımıza anlatıyoruz ve sahip çıkmamız gerekiyor." dedi.

İlçe sakinlerinden Serkan Özer de Çemişgezek'in çok eski bir yerleşim yeri olduğunu anlattı.

Özer, baharın gelişiyle turistlerin ilçeye geldiğini belirterek, "İlçedeki İn Delikleri'ne yol yapılıyor ve bu proje tamamlandığında buraya gelen turist sayısı daha da artacak." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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