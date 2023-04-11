Tunceli'de 80 metreden akan Rabat Şelalesi'nde ilkbahar güzelliği

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TUNCELİ (AA) - Tunceli'de yaklaşık 80 metreden akan Rabat Şelalesi'nin, ilkbaharda karların erimesiyle debisi yükseldi.

Havaların ısınmasıyla karların eridiği kentte tabiat yeşermeye, şelaleler coşkun akmaya başladı.

İl merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Çemçeli köyünde yer alan ve yazları kuruyan Rabat Şelalesi de bahar yağışlarıyla canlandı.

Yaklaşık 80 metre yükseklikten akan şelale, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenlerin gezi rotasında yer alıyor.

Yeşilin tonları arasında ayrı güzellik oluşturan ve kar sularıyla debisi yükselen şelale, dronla görüntülendi.

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