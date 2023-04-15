Baharın müjdecisi leylekler Tunceli'ye gelmeye başladı

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TUNCELİ (AA) - Sonbaharda sıcak bölgelere göç eden leylekler, havaların ısınmasıyla Tunceli'nin Çemişgezek ilçesindeki yuvalarına yerleşiyor.

Baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, havaların ısınmasının ardından ilçenin Örenceler köyüne geldi.



Elektrik direkleri ve evlerin çatılarındaki yuvalara yerleşen leyleklere, vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Köy sakinlerinden Emirhan Şahin, köylerine leyleklerin gelmesine sevindiğini söyledi.

İlçenin yaban hayatıyla öne çıktığını belirten Şahin, "Leylekler, yılın bu zamanlarında köyümüze geliyor ve onların gelişiyle köyümüz renkleniyor. Genellikle evlerin çatılarında veya elektrik direklerinde kuluçkaya yatıyorlar." dedi.





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