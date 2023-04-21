Tunceli'de kırık kanadı tedavi edilen alaca baykuş doğaya salındı

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TUNCELİ (AA) - Tunceli'de ormanda bulunan kanadı kırık alaca baykuş, tedavi sürecinin ardından doğal yaşama bırakıldı.

Kentte bir süre önce ormanlık alanda baykuş bulan vatandaş, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi Müdürlüğüne bilgi verdi.

İhbar üzerine baykuşu teslim alan DKMP görevlileri, hayvanı şube müdürlüğüne getirerek sağ kanadının kırık olduğunu tespit etti.

Yaklaşık 4 ay özenle bakılan ve "Maya" adı verilen alaca baykuşa, yeniden uçabilmesi için de veteriner tarafından fizik tedavi uygulandı.

Alaca baykuş, kırık kanadının iyileşmesinin ardından ekiplerce Pülümür Vadisi'ndeki meşe ormanlarına salındı.

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