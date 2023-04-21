Munzur Çayı'na düşen otomobildeki 3 kişiyi arama çalışması başlatıldı

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TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, Munzur Çayı'na düşen otomobildeki 3 kişinin bulunması çalışma başlatıldı.

B.A'nın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Tunceli-Ovacık kara yolu Yoncalık köyü mevkisinde kontrolden çıkarak Munzur Çayı'na düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve Munzur Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.

Munzur Çayı'nda kaybolduğu değerlendirilen sürücü B.A. ile araçtaki M.C.D. ve A.D'nin bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

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