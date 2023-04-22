Tunceli Valisi Özkan, Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişiyi arama çalışmalarını takip etti

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TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde otomobille düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişinin bulunması için yürütülen arama çalışmalarında henüz bir sonuca ulaşılamadı.



Diyarbakır'dan dün Tunceli'ye gelerek bulundukları araçla Munzur Çayı'na düşüp kaybolan Baran Aslantaş (22), Azad Demiral (21) ve Mehmet Can Demiral'ın (22) bulunması için başlatılan arama çalışmaları gün boyu devam etti.

AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalara, jandarma, UMKE, itfaiye ve Munzur Arama Kurtarma Derneği ile gönüllü vatandaşlardan oluşan yaklaşık bin kişi katıldı.

Munzur Çayı ve Uzunçayır Baraj Gölü'nde bot ve dron yardımıyla arama yapan ekipler, şu ana kadar çalışmalarda henüz bir sonuca ulaşamadı.

Vali Mehmet Ali Özkan da İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ile arama çalışmasının yapıldığı Mameki Köprüsü mevkisinde incelemelerde bulunarak ekiplerden bilgi aldı.



Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Özkan, kayıp 3 kişinin bulunması için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini söyledi.

Özkan, Munzur Çayı'nın debisinin bu yıl çok yüksek olduğunu belirterek, "Zorlu bir alanda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Havadan, karadan ve su üstünde botlar vasıtasıyla çalışmalarımız devam ediyor. Suyun bulanık olması ve debisinin yüksek olması işimizi zorlaştıran durumların başında geliyor. İnşallah tez zamanda çocuklara ulaşırız. Ben hem ailelerimize sabır diliyor hem de sahada görev alan arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum, Allah yardımcımız olsun." dedi.

- Olay

Baran Aslantaş'ın kullandığı otomobil, dün Tunceli-Ovacık kara yolu Yoncalı köyü mevkisinde Munzur Çayı'na düşmüş, sürücü Aslantaş ile araçtaki Azad Demiral ve Mehmet Can Demiral suda kaybolmuş, olay yerine jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edilmişti.

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