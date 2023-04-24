Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

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TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 21 Nisan'da otomobille düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişiyi arama çalışmalarına havadan ve karadan devam ediliyor.

Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek bulundukları araçla Munzur Çayı'na düşüp kaybolan Baran Aslantaş (22), Azad Demiral (21) ve Mehmet Can Demiral'ın (22) aranmasına devam edildi.

Vali Mehmet Ali Özkan koordinesinde AFAD tarafından yürütülen çalışmalara, jandarma, UMKE, Doğa Koruma ve Milli Parklar, belediye, itfaiye, emniyet ekipleri, Munzur Arama Kurtarma Derneği üyeleri ile gönüllü vatandaşların aralarında bulunduğu 1073 kişi katılıyor.

Ekipler, Munzur Çayı ve Uzunçayır Baraj Gölü'nün bazı alanlarında yoğunlaştırdıkları çalışmalarla su yüzeyi ile kıyı kesimlerde sondalama ve row cihazıyla arama yapıyor.

Bölgede eriyen kar ve etkili olan yağışlar da zaman zaman Munzur Çayı'nın debisini yükselttiği için ekipler arama çalışmalarını güçlükle gerçekleştiriyor.

İl Jandarma Komutanlığına ait sikorsky tipi bir helikopterin de görev aldığı aramalarda ekipler, bot ve dron yardımıyla kayıp kişileri bulmaya çalışıyor.

- Olay

Baran Aslantaş'ın kullandığı otomobil, 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık kara yolu Yoncalı köyü mevkisinde Munzur Çayı'na düştükten sonra sürücü Aslantaş ile araçtaki Azad Demiral ve Mehmet Can Demiral suda kaybolmuştu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, kayıp 3 kişinin bulunması için bölgede arama çalışması başlatmıştı.

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