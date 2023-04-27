Tunceli'de 1200 personel Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişiyi arıyor

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TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 21 Nisan'da otomobille düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişinin bulunması için 1200 personel sahada görev yapıyor.

Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek bulundukları araçla düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan Baran Aslantaş (22), Azad Demiral (21) ve Mehmet Can Demiral'ın (22) bulunması için başlatılan arama çalışmaları bugün de devam etti.

Vali Mehmet Ali Özkan'ın koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) yürütülen çalışmalara, Diyarbakır, Bingöl, Şanlıurfa, Afyonkarahisar, Ankara, İstanbul, Van, Erzurum ve Adana'dan Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (JAK) timleri, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Jandarma Özel Harekat, Doğa Koruma ve Milli Parklar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Elazığ ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Amirliğinin yanı sıra İstanbul ve Mersin Büyükşehir ile Tunceli Belediyesi itfaiye ekipleri, Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK), ANDA Arama Kurtarma Derneği üyelerinden oluşan 1200 kişi katılıyor.

Munzur Çayı'nın 35 kilometrelik alanı ile Uzunçayır Baraj Gölü'nün Mameki Köprüsü civarında botlarla inceleme yapan ekipler, row (su altı arama cihazı) ve sondalama yöntemiyle kayıp kişilere ulaşmaya çalışıyor.

Bölgedeki çalışmalara jandarmaya ait sikorsky tipi bir helikopter de destek veriyor.

MUDAK Operasyon Sorumlusu Hikmet Gökmen, AA muhabirine, kayıp 3 genci bulmak için arama çalışmalarına aralıksız devam edildiğini söyledi.

Yedinci günde süren aramalarda henüz bir sonuca ulaşamadıklarını belirten Gökmen, "Bölgede yaklaşık binin üzerinde ekip var. Çevre illerden takviye olarak profesyonel anlamda gelen 25 ekip var. Munzur Çayı'nı bugüne kadar didik didik aradık ama herhangi bir şey bulamadık. Sadece suya düşen araçla ilgili birkaç parça bulabildik." dedi.

Munzur Çayı'nın debisinin zaman zaman yükseldiğini dile getiren Gökmen, "Tunceli AFAD ile çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Elimizden gelen her şeyi ortaya koyuyoruz ve umarım tez zamanda kayıp kişileri buluruz." ifadelerini kullandı.

- Olay

Baran Aslantaş'ın kullandığı otomobilin, 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık kara yolu Yoncalı köyü mevkisinde Munzur Çayı'na düşmesiyle sürücünün yanı sıra araçtaki Azad Demiral ve Mehmet Can Demiral suda kaybolmuştu. Ekipler, kayıp 3 kişinin bulunması için bölgede arama çalışması başlatmıştı.

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