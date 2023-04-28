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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Munzur ve Pülümür vadilerinden topladığı taşlar ile dal parçaları tuvali oldu

AA

Munzur ve Pülümür vadilerinden topladığı taşlar ile dal parçaları tuvali oldu

TUNCELİ (AA) - SİDAR CAN EREN - Tunceli'de yaşayan ressam Murat Ozan, Munzur ve Pülümür vadilerinden topladığı taş ile dal parçalarını tuval olarak kullanıyor.

İlkokulda öğretmeni tarafından resim yapmaya yönlendirilen 40 yaşındaki Ozan, farklı sanatsal çalışmalara ağırlık veriyor.

Zamanının çoğunu İnönü Mahallesi'ndeki evinin atölyesinde geçiren Ozan, son olarak taş ve dal parçalarına resim çizmeye karar verdi.

Bunun için malzeme arayışına giren Ozan, günün belirli saatlerinde Munzur ve Pülümür vadilerinin yolunu tutuyor. Aracıyla kilometrelerce yol kateden Ozan, vadilerdeki akarsu kıyıları ile yataklarından taş ve dal parçaları topluyor.

Bu sayede doğal güzellikleri de görme fırsatı bulan Ozan, eserlerine yaban keçisi, ters lale motifi, köy yaşantısı ve doğa manzaralarını işliyor.

- "Doğadaki malzemelere dokunmak beni çok mutlu ediyor"

Ressam Murat Ozan, AA muhabirine, çocukluk yıllarında başladığı sanatını severek sürdürdüğünü söyledi.

Yaşadığı coğrafyanın sanatsal çalışmalarına çok katkısı olduğunu dile getiren Ozan, uzun yıllar boyunca tuval üzerine resim yaptığını belirtti.

Son yıllarda ise taş ve dal parçalarını da tuval olarak kullanmaya başladığını ifade eden Ozan, "Doğaya gittiğim zaman oradaki malzemelere dokunmak beni çok mutlu ediyor. Genelde bu çalışmaları herkesin faydalanması ve farkındalık oluşturmak için yapıyorum. Çünkü tabiattaki bazı şeylerin piknikçiler tarafından yakılmasını ve ezilerek kaybolmasını istemiyorum." dedi.

Ozan, geçen kış boyunca evinden çıkmayarak taş ve ağaç dallarıyla çeşitli eserler üretip koleksiyon hazırladığını anlattı.

Eserlerini yazın açacağı stantta satacağını aktaran Ozan, "Kazancımın bir kısmını sahipsiz hayvanlar için kullanacağım. Gelecek yıllarda hedefim ise resimle ilgili öğrendiğim her şeyi insanlara öğretmek. Arkamda bazı öğrencilerin kalmasını istiyorum." diye konuştu.

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