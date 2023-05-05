Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişinin bulunması için suya çelik ağlar yerleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişinin bulunması için suya çelik ağlar yerleştirildi

AA

Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişinin bulunması için suya çelik ağlar yerleştirildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli’nin Ovacık ilçesinde 21 Nisan'da otomobille düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişinin bulunması için ekiplerce bazı noktalara çelik ağlar yerleştirildi.

Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek bulundukları araçla düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan Baran Aslantaş (22), Azad Demiral (21) ve Mehmet Can Demiral'ın (22) aranmasında 15. güne gelindi.

Vali Mehmet Ali Özkan'ın koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) yürütülen çalışmalara emniyet, jandarma, itfaiye, sivil toplum kuruluşları, belediye ve gönüllü vatandaşlardan oluşan 1200 personel katılıyor.

Munzur Çayı'nın 35 kilometrelik alanı ve Uzunçayır Baraj Gölü'nde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, sondalama tekniği ve row (su altı görüntüleme cihazı) ile su altını, ağaç köklerini ve kaya diplerini kontrol ediyor.

Bölgede Munzur Çayı'nın debisinin düşmesiyle ekipler, Mavi Köprü ve Kemerbel civarında suyun sığ olduğu noktalara çelik ağlar yerleştirdi.

Jandarma, itfaiye ve emniyet bünyesinde görevli dalgıçlar da belirli aralıklarla ağların bulunduğu alanları inceleyerek kayıp 3 genci bulmaya çalışıyor.

- Olay

Baran Aslantaş'ın kullandığı otomobilin 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık kara yolu Yoncalı köyü mevkiinde Munzur Çayı'na düşmesiyle sürücünün yanı sıra araçtaki Azad Demiral ve Mehmet Can Demiral suda kaybolmuştu. Ekipler, kayıp 3 kişinin bulunması için bölgede başlattıkları çalışmalar sırasında su altında kalan araca ulaşarak bulunduğu yerden çıkarmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişi row cihazı ve sondalama tekniğiyle aranıyor
YEREL HABERLER Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişi row cihazı ve ...
Tunceli'de kayıp 3 genç için baraj gölünden 35 milyon metreküp su boşaltılacak
YEREL HABERLER Tunceli'de kayıp 3 genç için baraj gölünden 35 milyon ...
Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişinin bulunması için baraj gölü boşaltılıyor
YEREL HABERLER Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişinin bulunması için ...
Munzur Çayı'na uçan otomobildeki 3 genç, 13 gündür aranıyor (2)
YEREL HABERLER Munzur Çayı'na uçan otomobildeki 3 genç, 13 gündür ...
Munzur Çayı'na uçan otomobildeki 3 genç, 13 gündür aranıyor
YEREL HABERLER Munzur Çayı'na uçan otomobildeki 3 genç, 13 gündür ...
Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.