Munzur Çayı'nda kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

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TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 21 Nisan'da otomobille düştüğü Munzur Çayı'nda kaybolan kişinin bulunması için su yüzeyinde ve kıyı kesimlerde aramalara devam ediliyor.

Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek bulunduğu araçla düştüğü Munzur Çayı'nda kaybolan Azad Demiral'ı (21) arama çalışmalarında 20'nci güne gelindi.

Vali Mehmet Ali Özkan'ın koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) yürütülen çalışmalara, jandarma, emniyet, belediye, itfaiye, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü vatandaşlardan oluşan çok sayıda ekip katılıyor.

Ekipler, Munzur Çayı'nın 35 kilometrelik alanı ve Uzunçayır Baraj Gölü'nün Mameki Köprüsü mevkisinde aramalarını yoğunlaştırıyor.

Çalışmalarda dron, bot ve row (su altı görüntüleme cihazı) kullanan ekipler, su altı ve yüzeyi ile kıyı kesimlerdeki kaya ve ağaç diplerini kontrol ediyor.

Polis ve jandarma dalgıçlar da baraj gölünde belirledikleri alanlara dalış yaparak kayıp kişiyi bulmaya çalışıyor.

- Olay

Baran Aslantaş'ın kullandığı otomobilin 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık kara yolu Yoncalı köyü mevkisinde Munzur Çayı'na düşmesiyle sürücünün yanı sıra araçtaki Azad Demiral ve Mehmet Can Demiral suda kaybolmuştu. Ekipler, kayıp 3 kişinin bulunması için bölgede başlattıkları çalışmalar sırasında 6 Mayıs'ta sürücü Baran Aslantaş'ın, dün ise Mehmet Can Demiral'ın cansız bedenini sudan çıkarmıştı.

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