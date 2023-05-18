Tunceli'de aracında uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı

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TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmada A.A'nın ilçeye uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Çemişgezek-Yemişdere feribot iskelesinde kontrol noktası kurdu.

Ekipler, şüphelinin kullandığı araçta narkotik köpekle yaptıkları aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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