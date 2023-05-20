Munzur Çayı’na düşen kamyonda mahsur kalan 2 kişiyi ekipler kurtardı

Ölenler ve yaralılar var! Otomobil göle uçtu!

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TUNCELİ (AA) - Tunceli’nin Ovacık ilçesinde Munzur Çayı’na düşen kamyonda mahsur kalan 2 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon, Aşağıtorunoba köyü mevkisinde kontrolden çıkarak Munzur Çayı’na düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, itfaiye ve UMKE ekipleri ile Munzur Arama Kurtarma Derneği üyeleri sevk edildi.

Kamyondaki 2 kişi, ekiplerce halat yardımıyla bulundukları yerden kurtarılarak ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyon ise vinç yardımıyla çaydan çıkarılarak kıyıya çekildi.

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