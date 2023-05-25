Tunceli'de dağlık alanda bulunan tilki yavrusu koruma altına alındı

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TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde dağlık alanda bulunarak koruma altına alınan tilki yavrusu, gerekli bakımın ardından doğal ortamına salınacak.

İlçenin Paşadüzü köyü mevkisinde tilki yavrusu bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden DKMP personeli, hayvanı bulunduğu yerden alarak il merkezindeki şube müdürlüğüne getirdi.

Burada koruma altına alınan tilkiye, hazırlanan özel yuvasında günün belirli saatlerinde süt veriliyor.

Ekiplerce açık alana çıkarılan tilki yavrusu, otların arasında geziniyor.

Yavru tilki, kendi başına yaşayabilecek duruma geldikten sonra doğaya salınacak.

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