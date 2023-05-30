Tunceli'de çengel boynuzlu dağ keçileri fotokapanla görüntülendi

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakam

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TUNCELİ (AA) - Tunceli’de koruma altında ve avlanması yasak olan çengel boynuzlu dağ keçisi sürüsü fotokapanla kayıt altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı Tunceli Şubesi görevlileri, yaban hayatını izlemek için kentin farklı noktalarına fotokapan yerleştirdi.

Bu sayede kaçak avcılıkla da mücadele eden ekiplerin, Pülümür Vadisi'nde kurduğu bir fotokapana çengel boynuzlu dağ keçileri yakalandı.

Görüntüde, yaklaşık 15 dağ keçisi tek sıra halinde fotokapanın yanından koşarak zirveye doğru tırmanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.