Munzur Vadisi Milli Parkı’nda çevre temizliği

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TUNCELİ (AA) - Tunceli’deki Munzur Vadisi Milli Parkı’nda "Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri kapsamında çevre temizliği yapıldı.

Kentteki çocuklara çevre sevgisi aşılamak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Araçlarla Munzur Vadisi Milli Parkı’na götürülen çocuklar, Çevre, Şehir ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleriyle çöp topladı.

Etkinlik sonunda çocuklara ikramda bulunularak çeşitli hediyeler verildi.

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