Tunceli'de öğrenciler için bilim şenliği düzenlendi

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TUNCELİ (AA) - Tunceli'de öğrencileri bilimsel faaliyetlere yönlendirmek amacıyla bilim şenliği düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ildeki tüm okullarda eğitim gören öğrencilere yönelik proje hayata geçirildi.

Bu kapsamda kentteki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için "3. Bilim Şenliği" organize edildi.

Etkinliğe katılan öğrenciler, öğretmenlerinin desteğinde çeşitli bilimsel projeler hazırlayarak deneyler yaptı.

Şenlik boyunca öğrenciler, çalışmalarını okullarda kurulan stantlarda sergiledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci de okulları ziyaret ederek öğrencilerden çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.​​​​​​​

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